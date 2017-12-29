Сколько в этом году стоит визит Деда Мороза и Снегурочки?

Три дня до Нового года. У самарских артистов, работающих на детских праздниках и корпоративах, — самая горячая пора, в расписании нет ни одной свободной минуты. А вот на Рождество у Дедов Морозов есть еще свободные "окна".

Спрос превысил предложение

Представители самарских и тольяттинских праздничных агентств в один голос заявляют: заказать Деда Мороза и Снегурочку на дом или на коллективный детский праздник в кафе сегодня можно разве что на первую половину января. В саму новогоднюю ночь все расписано. Впрочем, по ощущениям артистов творческой группы "Дерзкое солнце" загруженность новогодних волшебников за год сильно не изменилась. Правда, заказы немного сместились по времени. Дело в том, что в этом году 30 и 31 число удачно выпали на нерабочие дни, и естественно, что самарцы стараются пригласить сказочных героев как можно ближе к Новому году. Так что основной поток заказов приходится на 29, 30 и 31 декабря. Вторая волна заказов приходится аккурат под Рождество.





Как вырастут тарифы такси в новогоднюю ночь Приближается главный праздник года. Традиционно его стремятся отметить с размахом, шумными застольями и походами в гости. Но в силу определенных причин личным транспортом в разгар веселья пользоваться не принято, поэтому если вы в новогоднюю ночь решите покататься по городу, учтите: за услуги такси придется выложить вдвое, а то и втрое больше.

Быстро, еще быстрее!

Для детей почти во всех агентствах есть три варианта программы: 10-15 минут, около 30 минут и около часа. Представления различаются по наполненности. Самые короткие программы — это так называемые "поздравления", они больше всего подходят для маленьких детей до 3,5 лет или когда праздник устраивают для одного ребенка. Как правило, в такие программы не входят ни игры, ни конкурсы, а только поздравление от Снегурочки и Деда Мороза всей семьи и вручение подарка под елочкой. Конечно, белобородый волшебник выслушает стишки и выступления, подготовленные малышами. Например, праздничное агентство Albion предлагает экспресс-программу в январе за 2,2 тыс. рублей. Бонус — можно самостоятельно выбрать костюм Дедушки Мороза и Снегурочки из трех предложенных вариантов. В студии "Абвгдейка" заказать на дом новогодних артистов для детей в январе можно будет минимум за 1,8 рубля — это цена за 15-минутное выступление на компанию до семи детей.

Получасовое представление помимо поздравления включает в себя музыкальное сопровождение, а также конкурсы и игры. Оно подойдет детям примерно от 3,5 лет, а также, если ребят несколько — двое или трое. Тогда они смогут хорошо повеселиться. В Albion такая программа в январе обойдется в 3,2 тыс. рублей, в "Абвгдейке" — 2,8 тыс. рублей, а вот на сайте дедморозсамара.рф предлагается специальная цена — 1 тыс. рублей. Впрочем, стоимость может варьироваться в зависимости от удаленности района города.

"С каждым годом игры и конкурсы модернизируются, становятся сложнее и интереснее, — рассказывает представитель творческого объединения "Дерзкое солнце" Елена Рыжая, — стандартные игры в "передай варежку" родителей уже не устраивают, поэтому мы постоянно изобретаем что-то новое, добавляем реквизит. Новые фишки, как правило, связаны с символикой грядущего года и тенденциями уходящего. К примеру, в этот Новый год мы активно используем игрушки и ростовые куклы в виде собак".

Впрочем, сами программы меняются незначительно. Как признаются артисты, в Новый год люди ждут определенных действий от Деда Мороза, и вводить в такие программы какие-то новые модные вещи — довольно рискованно. И тем не менее агентство "Арт-пикник" среди прочих предлагает детскую программу "Мы на стиле", которая создана для современных подростков. Ребята узнают, кто круче всех крутит спиннер, кто не представляет общения без смайликов и у кого самые снежные селфи. Также ребят ожидают интеллектуальные бои, активные игры и танцы под хиты уходящего года.





Когда в Самаре заработают зимние аттракционы? Самые длинные выходные в году — новогодние. Кто-то скажет: отличный повод, чтобы устроить себе "диванный" отпуск. Но все же лучше на время зимних каникул не "впадать в спячку", а развлечься на свежем воздухе. Мы выяснили, что да как, где и почем.

В ожидании сказки

В агентстве праздников "Торжество" в Тольятти аналогично самарским эвент-организациям предлагают три варианта мероприятий. Стоимость может варьироваться в зависимости от места локации. Получасовой праздник проходит под музыку, программа строится на подвижных конкурсах и играх: "повторялки", эстафеты, батлы команды Деда Мороза против команды Снегурочки и т. д. Стоит такое удовольствие 1,4 тыс. рублей, часовая программа — вдвое дороже. 15-минутка обойдется в 1,1 тыс. рублей.

Альтернативные варианты предлагает тольяттинская студия детских праздников "Лиловый жираф". Здесь предлагают несколько вариантов 30-минутных программ. "Научная мастерская Деда Мороза" — самая дорогостоящая — 3,5 тыс. рублей. Здесь бородатый волшебник раскрывает детям секреты его подготовки к Новому году. Ребята узнают, как делается снег, который не тает, увидят арктическую кашу — любимое лакомство Дедушки, и смогут вызвать метель, исполняющую желания. В этой программе активные новогодние игры идут вперемешку с тремя-четырьмя эффектными химическими экспериментами, которые обыгрываются как волшебство.

Ольга Суслова, профессиональная Снегурочка:

— Заказывать артистов, конечно, нужно заранее, хотя бы за несколько дней до мероприятия. В нашей практике был случай, когда ребята из другой организации по какой-то причине не смогли приехать. Заказчица стала срочно обзванивать все подряд агентства, в том числе и нас. Мы оказались неподалеку и забежали на 10 минут к детям — спасли праздник.



