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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

С 9 января меняется расписание самарских электричек

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 января Самарская пассажирская пригородная компания назначает еще один поезд № 6535 Самара (отправляется 06:38) — Новокуйбышевская (прибытие 07:04).

В то же время поезд № 6330/6329 Водинская (отправление 07:20) — Стахановская (прибытие 07:59) устанавливается до станции Самара. Теперь электричка будет прибывать в Самару в 8:16 (время московское).

Теги: Самара Новокуйбышевск СППК транспорт электрички железная дорога расписание
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