С 9 января меняется расписание самарских электричек

С 9 января Самарская пассажирская пригородная компания назначает еще один поезд № 6535 Самара (отправляется 06:38) — Новокуйбышевская (прибытие 07:04).

В то же время поезд № 6330/6329 Водинская (отправление 07:20) — Стахановская (прибытие 07:59) устанавливается до станции Самара. Теперь электричка будет прибывать в Самару в 8:16 (время московское).