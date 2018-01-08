Расписание самарского "аэроэкспресса" изменится 15 января

Как сообщает Самарская пассажирская пригородная компания, с 15 января вносятся изменения в расписание движения пригородного поезда № 6034/6033 аэропорт Курумоч (отправление 18:32) — Самара (прибытие 19:48). Электричка будет отправляться из аэропорта в 20:20 и прибывать в Самару в 21:34 по московскому времени.

Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30 (время московское).