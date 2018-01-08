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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Жителям Крутых Ключей три года ограничивали доступ к телекоммуникациям

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС России поступило обращение ПАО "Ростелеком" о действиях хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги связи в микрорайоне.

Как сообщает надзорное ведомство, 25 декабря 2017 года в отношении ИП Сабирзянова Р.Ф. и ИП Богомолова С.П., оказывающих услуги связи на территории микрорайона, было возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а именно ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

По материалам дела, ранее с целью получения доступа к уже имеющейся в микрорайоне инфраструктуре и рассмотрения возможности строительства сетей связи ПАО "Ростелеком" направило в их адрес запросы о выдаче технических условий для прокладки волоконно-оптического кабеля. Также было выявлено, что в адрес ПАО "Ростелеком" за последние два года поступило более 250 заявлений физических лиц, проживающих на территории Крутых Ключей, с просьбой заключить договор об оказании услуг связи.

Роскомнадзор установил, что на территории микрорайона телекоммуникационные услуги оказывают следующие операторы связи: ООО "ЭГС-Телеком", ООО "Эверест.com", ООО "СИП-Телеком". Кабельная канализация, расположенная на территории Крутых Ключей находится в собственности вышеуказанных индивидуальных предпринимателей. Таким образом специалистами антимонопольного Управления был проведен анализ конкурентной среды на рынке услуг по предоставлению в пользование места в кабельной канализации для размещения средств связи (кабелей связи) в границах жилого микрорайона Крутые Ключи. Установлено, что данный рынок  относится к  высококонцентрированному рынку с неразвитой конкуренцией, а доля группы лиц в составе ИП Сабирзянова Р.Ф. и ИП Богомолова С. П. составляет 100%.

Теги: Крутые ключи Самара Роскомнадзор нарушения связь Ростелеком
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