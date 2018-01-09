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Досуг Отдых

В парке Дружбы будут бесплатно учить детей фигурному катанию

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В парке Дружбы будут бесплатно учить детей фигурному катанию В парке Дружбы будут бесплатно учить детей фигурному катанию
Фото: Архив «ВН»

Этой зимой в парке Дружбы в Самаре каждую субботу и воскресенье в 10 часов будут проводиться бесплатные занятия для детей по фигурному катанию. Об этом сообщает МАУ "Парки Самары". Кроме того, будет работать пункт проката, в котором есть коньки детских размеров и профессиональная заточка коньков.

Теги: Самара парк Дружба каток досуг развлечения МП Парки Самары
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