В парке Дружбы будут бесплатно учить детей фигурному катанию

Этой зимой в парке Дружбы в Самаре каждую субботу и воскресенье в 10 часов будут проводиться бесплатные занятия для детей по фигурному катанию. Об этом сообщает МАУ "Парки Самары". Кроме того, будет работать пункт проката, в котором есть коньки детских размеров и профессиональная заточка коньков.