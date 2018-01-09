В Загородном парке пройдет фестиваль "Славянская зима"

В воскресенье, 14 января, в 12:00 в Загородном парке состоится одиннадцатый ежегодный фестиваль зимних народных забав "Славянская зима".
Праздник организован культурным центром "Светлица". В программе - русские народные игры и забавы, конкурсы с призами, потешные бои и штурм снежной крепости, выставка изделий народного творчества.
Вход свободный.
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шаурмятни заполонят город )
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