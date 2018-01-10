"Почта России" пересылает в срок в другие регионы лишь 35% писем

Управление Роскомнадзора по Самарской области завершило плановое систематическое наблюдение ФГУП "Почта России". В результате было выявлено, что в межобластном потоке письменной корреспонденции в срок пересылается лишь 35,46%. При отправке писем по области сроки соблюдаются в 95,57% случаев.

Сообщается, что по нормативу частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, расположенных внутри объектов почтовой связи Самары замедление составило 1 день. В с. Богатое Самарской области задержки по сбору писем составили 48 дней. В Нефтегорске — 1-8 дней, в Кинель-Черкассы — 3 дня.

В отношении должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения, составлено пять протоколов об административных правонарушениях в области связи.