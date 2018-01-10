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Права потребителя

"Почта России" пересылает в срок в другие регионы лишь 35% писем

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роскомнадзора по Самарской области завершило плановое систематическое наблюдение ФГУП "Почта России". В результате было выявлено, что в межобластном потоке письменной корреспонденции в срок пересылается лишь 35,46%. При отправке писем по области сроки соблюдаются в 95,57% случаев.

Сообщается, что по нормативу частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, расположенных внутри объектов почтовой связи Самары замедление составило 1 день. В с. Богатое Самарской области задержки по сбору писем составили 48 дней. В Нефтегорске — 1-8 дней, в Кинель-Черкассы — 3 дня.

В отношении должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения, составлено пять протоколов об административных правонарушениях в области связи.

Теги: Почта России нарушения почта доставка письма Самарская область Роскомнадзор
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Последние комментарии

Алексей Дмитренко 15 декабря 2017 09:25 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Юлия, до Куйбышевского района не доехали, извините.

Juliya Juliya 12 декабря 2017 18:46 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Почему в данной таблице нет данных Куйбышевского района? Или этот район уже не считают за район в Самаре??? !!!

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