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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

В Тольятти пройдет прием отделения мобильной офтальмологической помощи

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 по 26 января 2018 года (включительно) отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в городе Тольятти.

Как сообщает Министерство здравоохранения Самарской области, мобильные комплексы будут располагаться на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. Баныкина в Центральном районе (ул. Баныкина, 8, стр. 3). На базе комплексов офтальмологи областной глазной больницы по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.

Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи по телефону: 89677624748 (в будни с 09.00 до 14.00).

Минздрав обращает внимание пациентов на то, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи. 

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 07:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 20:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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