Роскачество забраковало сервелат "Атяшево" и "Фамильные колбасы"

Российская система качества исследовала сервелат 28 торговых марок, в том числе представленных в торговых сетях Самарской области.

В Роскачестве уточняют, "сервелат" — не название колбасы, как думают многие потребители. Это определенный рисунок на ее срезе. Такая колбаса может быть хоть варено-копченой, хоть сырокопченой. Поскольку в рознице превалирует "Сервелат" варено-копченый, и потребители привыкли к такому варианту, то именно он был выбран для исследования. На экспертизу были направлены сервелаты самых разных ценовых категорий. Закупочная стоимость образцов варьировала от 227 до 915 рублей за кг.

В некоторой мясной продукции обнаружены соя, конина и антибиотики. Среди нарушителей оказались и образцы торговых марок, которые самарцы могут встретить на местных прилавках.К примеру в пробе колбасы "Фамильные колбасы" обнаружены ДНК птицы и сои. "Это может говорить о том, что производитель пытался сэкономить на сырье", — прокомментировали в Роскачестве. В сервелате нашли также наличие остатков антибиотиков, консервант (сорбиновая кислота), незаявленный натуральный краситель в составе.

В сервелате "Атяшево" специалисты нашли такие недостатки, как недостоверная маркировка, наличие остатков антибиотиков, наличие крахмала в следовых количествах, ДНК птицы и сои и недостаточное количество белка.