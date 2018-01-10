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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Самара вошла в топ-10 самых популярных городов для новогодних путешествий поездом

МОСКВА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам экспертов Федеральной пассажирской компании, самыми популярными направлениями для отдыха в новогодние каникулы традиционно стали маршруты, связывающие отдельные уголки России с центральными регионами.

Самыми посещаемыми городами стали Москва и Санкт- Петербург. За ними следует Казань. Далее рейтинг популярности распределен между Нижним Новгородом, Саратовом, Брянском, Воронежем, Самарой, Белгородом и Ульяновском. Только в поездах в сообщении с Москвой продали свыше 2,3 млн мест, что на 2,4% больше, чем в 2016 году. При этом более 70 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах, сообщает ФПК.

"Пиковые" даты выезда пассажиров в другие города состоялись 29 и 30 декабря 2017 года, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении пришелся на 6, 7 и 8 января 2018 года. Из Самары уехали обратно десятки тысяч пассажиров. Из Москвы — 250 тыс. человек.

Теги: Федеральная пассажирская компания Самара туризм железная дорога поезд путешествие
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