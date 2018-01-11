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В аэропорту Курумоч рассказали, куда летали самарцы в Новый год

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в период новогодних каникул.

С 28 декабря по 8 января включительно производственные службы аэропорта обслужили 80,7 тыс. пассажиров. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2016–2017 годов. При этом пассажиропоток на международных рейсах практически удвоился и составил 17,2 тыс.человек.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут, Сочи и Симферополь. Из международных направлений по пассажиропотоку лидировали Дубай, Стамбул, Прага, Хельсинки и Пардубице.

С 28 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г. авиакомпании совершили 718 взлетно-посадочных операций, а службы аэропорта обработали 653 тонны багажа.

Теги: Курумоч Самара транспорт аэропорт туризм авиаперевозки

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