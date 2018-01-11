За новогодние праздники овощи взлетели в цене

За период с 25 декабря по 9 января овощи на самарских прилавках заметно подорожали. К примеру, на 12,5% возросли в цене свежие помидоры, репчатый лук подорожал на 9%, морковь и огурцы - на 8%, а картофель - на 7,5%.

Белокочанная капуста поднялась в цене примерно на 3%, а яблоки - на 2%. Порядка 3% стоимости набрали мука и сметана, а сосиски с сардельками подорожали на 2,5%. Вместе с тем немного подешевели свинина, мясные консервы, маргарин и пастеризованное молоко - на 1-1,5%.