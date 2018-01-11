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Права потребителя

За новогодние праздники овощи взлетели в цене

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 25 декабря по 9 января овощи на самарских прилавках заметно подорожали. К примеру, на 12,5% возросли в цене свежие помидоры, репчатый лук подорожал на 9%, морковь и огурцы - на 8%, а картофель - на 7,5%.

Белокочанная капуста поднялась в цене примерно на 3%, а яблоки - на 2%. Порядка 3% стоимости набрали мука и сметана, а сосиски с сардельками подорожали на 2,5%. Вместе с тем немного подешевели свинина, мясные консервы, маргарин и пастеризованное молоко - на 1-1,5%.

Теги: Самарастат цены овощи продукты Самара покупки инфляция

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 15 декабря 2017 09:25 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Юлия, до Куйбышевского района не доехали, извините.

Juliya Juliya 12 декабря 2017 18:46 Экспертиза показала, что за вода течет из самарских колонок

Почему в данной таблице нет данных Куйбышевского района? Или этот район уже не считают за район в Самаре??? !!!

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