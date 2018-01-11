Lada 4х4 подорожала почти на 17 тыс. рублей

Аналитическое агентство "Автостат" провело очередной мониторинг цен на новые автомобили и установило, что модификации внедорожника Lada 4×4 выросли в цене.

Наибольший рост цены (на 16,9 тыс. рублей) эксперты отметили у версии 4×4 Bronto. Комплектация Standard/Image в фирменном цвете "Камуфляж" теперь оценивается в 756,9 тыс. рублей. На 8 тыс. рублей подорожали трех- и пятидверные Lada 4×4 в комплектациях "Стандарт". Теперь их можно приобрести за 483,9 тыс. и 528,7 тыс. рублей, соответственно.

Цены на все версии Urban выросли на 14 тыс. рублей. С января цена за такой трехдверный внедорожник стартует с отметки 546,8 тыс. рублей.