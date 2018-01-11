Самарец выиграл в новогоднюю лотерею два миллиона рублей

Как сообщили Волга Ньюс в Почте России, он стал одним из 26 счастливчиков, которые в минувшем году купили свои билеты в отделениях связи, а 1 января им улыбнулась удача при розыгрыше праздничных тиражей государственных лотерей.

По данным статистики государственных лотерей, в результате розыгрыша новогодних тиражей 1 января 2018 года лотерейными миллионерами (обладателями выигрыша в категории "от 1 млн рублей") стали 26 человек, купившие билеты в отделениях Почты России. Это в 3,7 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали семь человек. Клиенты приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком АО, Ставропольском, Пермском, Забайкальском краях, в республиках Саха (Якутия), Тыва и Башкортостан, а также в Архангельской, Ивановской, Омской, Оренбургской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тверской, Тульской, Калужской, Липецкой областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Еще восемь клиентов Почты России стали обладателями крупных призов в размере 800 тысяч рублей.

Обладателями крупных выигрышей от 20 тыс. до 280 тысяч рублей стали 75 клиентов Почты России.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам 2017-2018 года, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 млн рублей, что в 2,9 раза больше, чем по новогодним билетам 2016-2017 года (270 млн рублей).