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Бытовая техника Технологии

Торговая сеть "Юлмарт" прекратила свою работу в Самаре

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском паблике "Юлмарт" "ВКонтакте" появились комментарии недовольных пользователей. Самарцы сетуют на то, что ритейлер закрыл свою сеть в Самаре и даже не удосужился предупредить об этом местных жителей.

Однако одновременно с недовольными комментариями появились и публикации в ряде СМИ о том, что в январе "Юлмарт" временно приостанавливает свою работу в нескольких регионах России. Якобы это необходимо для реализации "программы сокращения издержек, которая подразумевает временное закрытие объектов на модернизацию". Вместе с этим сообщается, что после модернизации объекты вновь откроются и продолжат работу в обычном режиме.

Теги: Юлмарт Самара социальные сети ритейл покупки техника электроника

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михаил вдовин 28 августа 2014 11:11 Самара вошла в ТОП-10 "сознательных" городов России по утилизации б/у батареек

Ты смотри, целых 170 килограмм батареек, а раздельный сбор мусора за три года никак не получается.

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