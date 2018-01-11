Торговая сеть "Юлмарт" прекратила свою работу в Самаре

В самарском паблике "Юлмарт" "ВКонтакте" появились комментарии недовольных пользователей. Самарцы сетуют на то, что ритейлер закрыл свою сеть в Самаре и даже не удосужился предупредить об этом местных жителей.

Однако одновременно с недовольными комментариями появились и публикации в ряде СМИ о том, что в январе "Юлмарт" временно приостанавливает свою работу в нескольких регионах России. Якобы это необходимо для реализации "программы сокращения издержек, которая подразумевает временное закрытие объектов на модернизацию". Вместе с этим сообщается, что после модернизации объекты вновь откроются и продолжат работу в обычном режиме.