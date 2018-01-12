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Досуг Отдых

VIP-карта дарит бесплатный поход в кино

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый в Самаре мягкий кинотеатр в ТРК "Гудок" дает возможность бесплатного просмотра лучших киноновинок сезона. Для этого достаточно завести VIP-карту и накапливать баллы.

При каждой покупке билетов в кино теперь можно получать специальные баллы, которые будут начисляться на VIP-карту. Накопленными баллами посетители могут частично или полностью расплачиваться за кинобилеты по курсу 1 балл = 1 рубль.

Кроме того, после активации VIP-карты начинает действовать система "Кинобонус", дающая право на бесплатный киносеанс. Первоначальный размер начисления баллов составит 10% от стоимости билета. Таким образом, примерно каждый одиннадцатый киносеанс станет бесплатным.

При покупке билетов в кино на общую сумму 20 тыс. рублей начисления на карту с каждой покупки билета составят 15% от его стоимости, и значит каждый восьмой киносеанс не будет стоить ни копейки. Заядлые киноманы, потратившие на поход в кино в общей сложности свыше 30 тыс. рублей, могут рассчитывать на каждый пятый бесплатный кинопоказ.

Подробнее о начислении и использовании баллов можно прочитать на сайте smr.comfortkino.ru в разделе "Кинобонус"!

Теги: ТРК Гудок кино кинотеатр досуг Самара

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