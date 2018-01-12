Парк развлечений "Мегалэнд" предлагает всей семьей отправиться на поиски приключений

Огромные тоннели, множество потайных комнат, лестницы и препятствия — всё это лабиринт в семейном парке развлечений "Мегалэнд" в ТЦ "Гудок". Организаторы обещают: интересно будет всем — от мала до велика.

Огромный замок, расположенный в тропических джунглях, — это то место, где каждый ребенок почувствует себя настоящим путешественником, отправившимся на поиски приключений. Среди множества запутанных ходов, туннелей и лестниц юные посетители найдут дорогу в самые секретные и затерянные уголки лабиринта.

Впрочем, скучать не придется и их родителям, ведь в джунглях лабиринта так легко затеряться. Время тропического квеста не ограничено.

Приключения ждут на 3 этаже ТЦ "Гудок" в любой день недели. Подробности на сайте smr.megalandpark.ru.