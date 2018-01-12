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Телевидение, связь, Интернет Технологии

В новогодние каникулы самарцы чаще всего звонили в Казань, Ульяновск и Оренбург

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным "Ростелекома", уровень нагрузки на телефонную сеть в новогоднюю ночь превысил среднестатистический почти в три раза. А в первые минуты наступившего 2018-го года, когда все торопятся поздравить друг друга, было зафиксировано практически десятикратное увеличение количества звонков.

Звонки из Самарской области поступали во все субъекты Российской Федерации, включая республику Крым. Только с Севастополем было зарегистрировано более 17 часов разговоров. Самыми популярными направлениями для междугородных вызовов с домашнего телефона у абонентов компании в каникулы традиционно оставались соседи — Казань, Ульяновск и Оренбург. Если пересчитать минуты звонков, то получится, что совокупно с жителями этих городов самарцы разговаривали более трех месяцев. В пятерку городов-лидеров по количеству проживающих в них родственников и друзей жителей губернии вошли также Саранск и Нижний Новгород.

Возросло по сравнению с прошлым годом и количество зарубежных звонков. И здесь первым по популярности стал Казахстан. Остальные места в пятерке лидеров занимают бывшие советские республики — Беларусь, Армения, Украина и Молдова. В дальнем зарубежье самые прочные связи установлены с Германией, Израилем и США.

"Общение телефонными разговорами не ограничилось, — комментирует директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Иванов. — За новогодние праздники жители Самарской области суммарно скачали более 15 Терабайт информации, заказали в сервисе "Видеопрокат" более полутора тысяч фильмов, спели в караоке около 2,5 тысяч песен, звонили родными при помощи интернет-сервисов. Для связистов праздники —  время повышенной ответственности и показатель нашей работы, с которой мы справились".

Теги: Иванов Сергей Ростелеком Самара Самарская область связь телефония

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