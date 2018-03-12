В регионе блокируют сайты с запрещенной информацией

Страницы с текстами, фото и видео, которые могут нанести вред несовершеннолетним, блокируются во внесудебном порядке. Причем сведения о появлении этих данных в Сети может сообщить любой гражданин, оставив сообщение на специальной странице Роскомнадзора в Интернете.

Надзорные органы власти стремятся защитить детей от вредоносного контента в Интернете. Данная информация во Всемирной сети, согласно российскому законодательству, блокируется во внесудебном порядке. "Подпадает под запрет информация с суицидальным контентом, о распространении наркотиков, детская порнография, - сообщает руководитель регионального управления Роскомнадзора Светлана Жданова. - Данные о подобных сайтах поступают от Роспотребнадзора, нашего ведомства и правоохранительных органов. Также сообщить о появлении опасного для детей контента в Интернете имеют право сами граждане. Для этого необходимо предоставить данные на сайт Единого реестра запрещенной информации".

Почему не стоит бездумно размещать свои персональные данные в Интернете В современном мире человек постоянно находится в потоке информации, при этом год от года все большую ее часть мы получаем из Интернета. Каким сведениям можно доверять, а какие данные о себе не рекомендуется размещать во Всемирной паутине? Об этом мы спросили у экспертов.

Действительно ли относится размещенная информация к запрещенной, решает специальная группа экспертов, фамилии заявителей не разглашаются. Но в случае подтверждения данного факта владельцу сайта направляется требование о немедленном удалении контента. Если этого не происходит, страница в сети блокируется. Например, соцсеть "ВКонтакте" удалила или заблокировала более 48 тыс. интернет-страниц с суицидальным контентом, детской порнографией и наркотиками. Помимо этого, самостоятельно российскими соцсетями ограничен доступ к еще более чем 57 тыс. страниц, на которых распространялся запрещенный контент.

"Основная масса удалений - около 70% - происходит по принципу саморегулирования, - отмечает Светлана Жданова. - Повысилась ответственность владельцев интернет-площадок. Данная тенденция появилась именно в прошлом году".

Светлана Жданова, руководитель регионального управления Роскомнадзора:

- Основным способом ограждения детей от нежелательной информации должны стать их родители. Нужно учить детей обращаться с информацией, разбираться, каких сведений необходимо избегать и дать им понимание, какую информацию не стоит размещать.