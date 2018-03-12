16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В регионе блокируют сайты с запрещенной информацией Почем и какие породы кошек чаще всего продают самарцы в интернете? Четыре секрета, как разогнать домашний Wi-Fi до максимальной скорости Почему не стоит бездумно размещать свои персональные данные в Интернете Компания "МегаФон" показала, как цифровые технологии влияют на нашу жизнь

Телевидение, связь, Интернет Технологии

В регионе блокируют сайты с запрещенной информацией

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 500
Версия для печати

Страницы с текстами, фото и видео, которые могут нанести вред несовершеннолетним, блокируются во внесудебном порядке. Причем сведения о появлении этих данных в Сети может сообщить любой гражданин, оставив сообщение на специальной странице Роскомнадзора в Интернете.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Надзорные органы власти стремятся защитить детей от вредоносного контента в Интернете. Данная информация во Всемирной сети, согласно российскому законодательству, блокируется во внесудебном порядке. "Подпадает под запрет информация с суицидальным контентом, о распространении наркотиков, детская порнография, - сообщает руководитель регионального управления Роскомнадзора Светлана Жданова. - Данные о подобных сайтах поступают от Роспотребнадзора, нашего ведомства и правоохранительных органов. Также сообщить о появлении опасного для детей контента в Интернете имеют право сами граждане. Для этого необходимо предоставить данные на сайт Единого реестра запрещенной информации".

Почему не стоит бездумно размещать свои персональные данные в Интернете Почему не стоит бездумно размещать свои персональные данные в Интернете
В современном мире человек постоянно находится в потоке информации, при этом год от года все большую ее часть мы получаем из Интернета. Каким сведениям можно доверять, а какие данные о себе не рекомендуется размещать во Всемирной паутине? Об этом мы спросили у экспертов.

Действительно ли относится размещенная информация к запрещенной, решает специальная группа экспертов, фамилии заявителей не разглашаются. Но в случае подтверждения данного факта владельцу сайта направляется требование о немедленном удалении контента. Если этого не происходит, страница в сети блокируется. Например, соцсеть "ВКонтакте" удалила или заблокировала более 48 тыс. интернет-страниц с суицидальным контентом, детской порнографией и наркотиками. Помимо этого, самостоятельно российскими соцсетями ограничен доступ к еще более чем 57 тыс. страниц, на которых распространялся запрещенный контент.

"Основная масса удалений - около 70% - происходит по принципу саморегулирования, - отмечает Светлана Жданова. - Повысилась ответственность владельцев интернет-площадок. Данная тенденция появилась именно в прошлом году".

Как отмечают в федеральном Роскомнадзоре, в настоящее время разрабатываются поправки в законодательство, позволяющие во внесудебном порядке блокировать так называемые "колумбайн-сообщества", пропагандирующие в среде несовершеннолетних асоциальные поступки, действия суицидального характера, насилие над сверстниками.

Светлана Жданова, руководитель регионального управления Роскомнадзора:

- Основным способом ограждения детей от нежелательной информации должны стать их родители. Нужно учить детей обращаться с информацией, разбираться, каких сведений необходимо избегать и дать им понимание, какую информацию не стоит размещать.

Теги: Жданова Светлана Самара Роскомнадзор сайты социальные сети дети родители безопасность

Последние комментарии

Руслан Попов 01 апреля 2016 17:16 Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.

Ринат Ахметов 16 июня 2015 22:39 Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Максимально скорость ловил 75,42mbps Ping 27ms На устройстве Samsung Galaxy S4 LTE+ Модель: GT-I9506

Фото на сайте

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1