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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Более 60% взрослых жителей региона зарегистрированы на сайте госуслуг

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 61,5% жителей старше 14 лет зарегистрированы на сайте госуслуг в единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА). Эти данные представлены министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Сообщается, что, согласно указу президента РФ, в части достижения процента граждан, пользующихся электронными услугами, в 2018 году данный показатель должен составить 70%. При этом руководители региональных и муниципальных органов власти несут персональную ответственность за разработку и предоставление информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов получения услуг.

Теги: госуслуги Самарская область интернет

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