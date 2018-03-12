Более 60% взрослых жителей региона зарегистрированы на сайте госуслуг

В Самарской области 61,5% жителей старше 14 лет зарегистрированы на сайте госуслуг в единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА). Эти данные представлены министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Сообщается, что, согласно указу президента РФ, в части достижения процента граждан, пользующихся электронными услугами, в 2018 году данный показатель должен составить 70%. При этом руководители региональных и муниципальных органов власти несут персональную ответственность за разработку и предоставление информационных систем, обеспечивающих автоматизацию процессов получения услуг.