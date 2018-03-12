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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Налоговая служба предупреждает о появлении мошеннического сайта-клона

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральная налоговая служба сообщает о размещении в Интернете мошеннического сайта, на котором предлагается получить налоговую компенсацию.

Сообщается, что страница представляет собой копию одного из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с поправками в закон за определенным номером, но который на самом деле не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку "Получить компенсацию", пользователь попадает на страницу, где ему предлагается ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через "Личный кабинет налогоплательщика". Чтобы получить доступ к сервису, необходимо один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль. В Личном кабинете можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы. При оплате онлайн пользователь переадресуется на страницу того банка-партнера ФНС России, который сам выберет.

Теги: налоговая инспекция налоги налоговый вычет мошенничество интернет

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