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О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 марта, в 15 часов в Межвузовском гуманитарном музейном центре (ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в) состоится лекция "Генетика и нейробиология безволия".

С лекцией выступят Ирина Якутенко - биолог, научный журналист, автор книги "Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами", и детский врач-психиатр, Евгения Чибикова.

Мероприятие пройдет в рамках Международной недели мозга. Вход свободный. Необходима регистрация.

Теги: Чибикова Евгения Самара лекции наука генетика

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