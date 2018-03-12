О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции

В субботу, 17 марта, в 15 часов в Межвузовском гуманитарном музейном центре (ул. Академика Павлова, 1, корпус 22в) состоится лекция "Генетика и нейробиология безволия".

С лекцией выступят Ирина Якутенко - биолог, научный журналист, автор книги "Воля и самоконтроль: как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами", и детский врач-психиатр, Евгения Чибикова. Мероприятие пройдет в рамках Международной недели мозга. Вход свободный. Необходима регистрация.



