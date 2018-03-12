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Шопинг Отдых

Сервисом доставки еды довольны 90% самарцев

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным сервиса доставки еды Delivery Club (компания входит в Mail.ru Group) сегодня порядка 70% пользователей заказывают еду через мобильные приложения. В Самаре эти цифры еще выше — приложением пользуется 81%.

Согласно данным исследования Mediascope, треть населения таких городов, как Самара, хотя бы раз пользовалась услугами подобных сервисов. При этом 72% из их жителей, заказывающих еду онлайн, выбирают именно Delivery Club.

Как бы это ни было предсказуемо, но самые популярные форматы заведений для Самары по версии  Delivery Club — это пиццерии и рестораны японской кухни. "Это связано с привычкой ассоциировать доставку именно с этими двумя форматами, с простотой и понятностью блюд, и, к сожалению, отсутствием широкого предложения на рынке. Многие были бы рады заказать более домашнюю еду, но пока заведений, готовых доставлять привычные супы, пирожки и котлеты в городе немного", — прокомментировал Андрей Лукашевич, управляющий директор.

Несмотря на сравнительно скудный ассортимент доставки, оказалось, что самарцы довольно отзывчивые пользователи сервиса — в самом прямом смысле слова. Каждый пятый, сделавший заказ, обязательно ставит оценку ресторану (по ним и выстраивается система ранжирования общепитов в сервисе). При этом количество позитивных отзывов о ресторанах приближается к 90%. По мнению специалистов сервиса это прекрасный результат, потому что обычно люди оставляют отзыв скорее, когда хотят на что-то пожаловаться.

Если сравнивать с соседними регионами, то по отношению к Казани Самара пока уступает по количеству заказов на несколько пунктов, но прилично опережает Уфу. Впрочем, это можно объяснить большим разнообразием ресторанов в Казани, все же столица Татарстана попала в пятерку самых популярных туристических городов в России. К тому же, в Казани есть собственная доставка Delivery Express, которой пока нет в Самаре.

Среди последних тенденций в Delivery Club выделяют рост интереса к домашней кухне, а не только к привычным пицце и суши. Люди стали заказывать супы и горячие блюда, что говорит о появлении привычки заказывать еду не только по праздникам, но и в обычные дни, когда хочется просто поесть. "Самара — развитый город: на выставках и профессиональных форумах рестораторов часто встречаются энтузиасты из Самары и других регионов, — рассказал Андрей Лукашевич. — Люди хотят учиться, смотрят на тенденции в Москве, адаптируют в своем городе популярные европейские форматы. Нельзя говорить, что превалирует какое-то одно направление — ресторанный рынок растет, и это здорово".

На сегодняшний день в Самаре Delivery Club представлены в формате сервиса-агрегатора. В пяти городах России компания работает еще и как служба доставки Delivery Express на собственной логистической платформе. Такая служба позволяет пользователям заказывать еду даже в таких ресторанах, которые сами доставкой еды не занимаются. При этом на данный момент вопрос об открытии подобной службы доставки в Самаре находится на обсуждении.

Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club:

- Чтобы запустить в городе собственную службу доставки, должен сложиться целый ряд факторов. В первую очередь — это высокий уровень спроса со стороны пользователей, хороший ассортимент блюд и готовность ресторанов к подобным форматам. Сейчас мы активно общаемся с местными рестораторами и рассказываем людям о нашем сервисе. Недавно запустили рекламную кампанию в городе. Как только мы поймем, что пользователи готовы заказывать еду чаще и получать ее в короткие сроки, мы запустим собственную службу доставки.

Теги: Лукашевич Андрей Delivery Club доставка общепит Самара исследования

Последние комментарии

Проскурякова Екатерина 14 марта 2018 16:41 Возле "Меги" открылась фермерская ярмарка

В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально

Андрей Борсуков 28 ноября 2016 11:57 Первую Всероссийскую ярмарку в Самаре посетили 26 тысяч человек

Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее

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