Сервисом доставки еды довольны 90% самарцев

По данным сервиса доставки еды Delivery Club (компания входит в Mail.ru Group) сегодня порядка 70% пользователей заказывают еду через мобильные приложения. В Самаре эти цифры еще выше — приложением пользуется 81%.

Согласно данным исследования Mediascope, треть населения таких городов, как Самара, хотя бы раз пользовалась услугами подобных сервисов. При этом 72% из их жителей, заказывающих еду онлайн, выбирают именно Delivery Club.

Как бы это ни было предсказуемо, но самые популярные форматы заведений для Самары по версии Delivery Club — это пиццерии и рестораны японской кухни. "Это связано с привычкой ассоциировать доставку именно с этими двумя форматами, с простотой и понятностью блюд, и, к сожалению, отсутствием широкого предложения на рынке. Многие были бы рады заказать более домашнюю еду, но пока заведений, готовых доставлять привычные супы, пирожки и котлеты в городе немного", — прокомментировал Андрей Лукашевич, управляющий директор.

Несмотря на сравнительно скудный ассортимент доставки, оказалось, что самарцы довольно отзывчивые пользователи сервиса — в самом прямом смысле слова. Каждый пятый, сделавший заказ, обязательно ставит оценку ресторану (по ним и выстраивается система ранжирования общепитов в сервисе). При этом количество позитивных отзывов о ресторанах приближается к 90%. По мнению специалистов сервиса это прекрасный результат, потому что обычно люди оставляют отзыв скорее, когда хотят на что-то пожаловаться.

Среди последних тенденций в Delivery Club выделяют рост интереса к домашней кухне, а не только к привычным пицце и суши. Люди стали заказывать супы и горячие блюда, что говорит о появлении привычки заказывать еду не только по праздникам, но и в обычные дни, когда хочется просто поесть. "Самара — развитый город: на выставках и профессиональных форумах рестораторов часто встречаются энтузиасты из Самары и других регионов, — рассказал Андрей Лукашевич. — Люди хотят учиться, смотрят на тенденции в Москве, адаптируют в своем городе популярные европейские форматы. Нельзя говорить, что превалирует какое-то одно направление — ресторанный рынок растет, и это здорово".

На сегодняшний день в Самаре Delivery Club представлены в формате сервиса-агрегатора. В пяти городах России компания работает еще и как служба доставки Delivery Express на собственной логистической платформе. Такая служба позволяет пользователям заказывать еду даже в таких ресторанах, которые сами доставкой еды не занимаются. При этом на данный момент вопрос об открытии подобной службы доставки в Самаре находится на обсуждении.

Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club:

- Чтобы запустить в городе собственную службу доставки, должен сложиться целый ряд факторов. В первую очередь — это высокий уровень спроса со стороны пользователей, хороший ассортимент блюд и готовность ресторанов к подобным форматам. Сейчас мы активно общаемся с местными рестораторами и рассказываем людям о нашем сервисе. Недавно запустили рекламную кампанию в городе. Как только мы поймем, что пользователи готовы заказывать еду чаще и получать ее в короткие сроки, мы запустим собственную службу доставки.