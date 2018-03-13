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С начала года инфляция в регионе составила 0,5%

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно данным Самарастата, уровень инфляции в феврале 2018 года составил 100,2%. Цены на непродовольственные товары не изменились. На продовольственную группу товаров цены выросли на 0,4%, на платные услуги - на 0,2%. С начала года инфляция составила половину процента.

Также Самарастат сообщает, что за прошедшую неделю более всего подорожали картофель (104,9%), капуста (103%), лук (103,7%) и морковь (102,4%). На 0,5-1% снизились цены на гречку, молоко, охлажденных и мороженных кур, говядину и свинину.

Теги: Самарастат Самарская область цены инфляция продукты услуги

Последние комментарии

Проскурякова Екатерина 14 марта 2018 16:41 Возле "Меги" открылась фермерская ярмарка

В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально

Леонид Котвицкий 02 марта 2018 17:17 Sky Way Invest Group "приструнили" на 120 миллионов

Всё очень правильно. Свои обиженные амбиции плюс немного приструнят. Жаль только, что финансово это все - в основном за счёт вкладчиков, большинство из которых пенсионеры, поверившие этим верховодам.

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