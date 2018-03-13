С начала года инфляция в регионе составила 0,5%

Согласно данным Самарастата, уровень инфляции в феврале 2018 года составил 100,2%. Цены на непродовольственные товары не изменились. На продовольственную группу товаров цены выросли на 0,4%, на платные услуги - на 0,2%. С начала года инфляция составила половину процента.

Также Самарастат сообщает, что за прошедшую неделю более всего подорожали картофель (104,9%), капуста (103%), лук (103,7%) и морковь (102,4%). На 0,5-1% снизились цены на гречку, молоко, охлажденных и мороженных кур, говядину и свинину.