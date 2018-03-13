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Диагностика, лечение и профилактика Красота и здоровье

В Самарской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным еженедельного наблюдения Роспотребнадзором за неделю с 5 по 11 марта в Самарской области зарегистрировано 17844 случая ОРВИ и гриппа.

Сообщается, что в сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,4% по Самарской области и на 4,6% - по Самаре, однако сохраняется превышение эпидемических порогов. В связи с этим в целях недопущения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах на минувшей неделе были полностью закрыты три школы, частично приостановлен образовательный процесс в 43 классах 18 школ и 11 группах 11 дошкольных учреждений.

В целях предотвращения дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа издано постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области, в котором населению рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Следует избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания (например, чихают или кашляют), пользоваться маской в местах скопления людей. Регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.

Теги: Роспотребнадзор Самара Самарская область грипп ОРВИ

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