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Права потребителя

Энергетики предупреждают самарцев о мошенниках, предлагающих замену счетчиков

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "СамГЭС" обращает внимание потребителей на возможность осуществления незаконных действий со стороны посторонних лиц, которые могут представиться сотрудниками компании.

Энергетики рекомендует потребителям быть бдительными и соблюдать простые меры предосторожности. Если вы открыли дверь постороннему лицу, которое представилось сотрудником  АО "СамГЭС", попросите его предъявить служебное удостоверение и внимательно изучите информацию в документе.

Не предоставляйте незнакомым лицам данные документов, удостоверяющих личность. Сотрудники АО "СамГЭС" не будут просить вас предоставить свои личные данные, так как при заключении договора на энергоснабжение вся интересующая информация уже была получена и используется только в служебных целях.

Если пришедшие к вам посторонние лица предлагают купить у них какой-либо товар или услугу, выясните, сотрудниками какой организации они являются, и убедитесь, есть ли у них доверенность от сетевой организации или гарантирующего поставщика на оказание предлагаемой услуги или служебное удостоверение.

Не предоставляйте посторонним лицам документацию, касающуюся договора энергоснабжения (договор, копии квитанций об оплате услуг), пока не убедитесь в том, что пришедший действительно является сотрудником АО "СамГЭС".

АО "СамГЭС" сообщает, что менять счетчик электроэнергии необходимо при его утрате или истечении срока эксплуатации, при технической неисправности (не вращается диск или вращается неравномерно, не работает счетный механизм, наблюдается "самоход", не работает индикатор и т.д.). Также замена требуется при истечении срока государственной поверки (для приборов учета класса точности 2,5), механических повреждениях прибора учета (есть повреждения корпуса, просверлены сквозные отверстия, разбито смотровое окно, нарушена герметичность и т.д.) и при отсутствии или нарушении пломб государственной поверки.

Теги: Самарские городские электрические сети Самара мошенничество электроэнергия

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