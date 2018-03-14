Самару ждет масштабный beauty-праздник

Более 6000 посетителей ежегодно. Более 300 профессиональных мировых косметических брендов. Лучшие специалисты: стилисты, парикмахеры, nail-мастера и визажисты региона. И все это на выставке "Шарм Beauty Shop" в "Экспо-Волга" уже завтра, 15 марта.

Посетители увидят презентации новых косметических брендов и продуктов, порадуются специальным ценам на популярные салонные марки. Желающие смогут получить индивидуальные консультации профессиональных косметологов, визажистов, стилистов. Специалистам будут полезны бесплатные авторские мастер-классы по всем направлениям индустрии красоты. А для кого-то посещение выставки окажется возможностью освоить смежную сферу работы или новую профессию.

Выставка - это прежде всего площадка для обмена опытом. Поэтому специалисты индустрии красоты смогут бесплатно расширить свой beauty-кейс новыми техниками и услугами от ведущих школ и тренеров региона, приобрести продукты и материалы для работы, показать свое мастерство в рамках шоу-программы.

Посетить полезные мероприятия выставки "Шарм Beauty Shop" и получить незабываемые впечатления сможет каждый.