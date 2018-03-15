В самарских школах и детсадах рекомендовано отказаться от массовых мероприятий в связи с гриппом

В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторно — вирусными инфекциями и гриппом в Самарской области с 5 марта введены ограничительные противоэпидемические мероприятия в детских организованных коллективах.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, данные меры определены санитарными правилами и предусматривают отмену массовых мероприятий, закрепление отдельных учебных кабинетов за каждым классом с целью максимального разобщения детей. Также специалисты требуют ограничить допуск посетителей, родителей в детские организации и, в первую очередь, в организации круглосуточного пребывания детей. Кроме того, необходимо усилить контроль за санитарно — гигиеническим состоянием помещений, ввести режим текущей дезинфекции помещений, применять средства индивидуальной защиты — четырехслойные марлевые маски с их заменой каждые 3-4 часа.

Медицинские работники детских организаций должны проводить ежедневный анализ причин отсутствия детей в организованных коллективах и медосмотр детей при утреннем приеме в дошкольные организации.

При выявлении групповых заболеваний ОРВИ с числом заболевших 20% и более от общей численности детей следует приостанавливать учебный процесс в детском образовательном учреждении на срок не менее 7 дней.