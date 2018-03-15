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В самарских школах и детсадах рекомендовано отказаться от массовых мероприятий в связи с гриппом

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторно — вирусными инфекциями и гриппом в Самарской области с 5 марта введены ограничительные противоэпидемические мероприятия в детских организованных коллективах.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, данные меры определены санитарными правилами и предусматривают отмену массовых мероприятий, закрепление отдельных учебных кабинетов за каждым классом с целью максимального разобщения детей. Также специалисты требуют ограничить допуск посетителей, родителей в детские организации и, в первую очередь, в организации круглосуточного пребывания детей. Кроме того, необходимо усилить контроль за санитарно — гигиеническим состоянием помещений, ввести режим текущей дезинфекции помещений, применять средства индивидуальной защиты — четырехслойные марлевые маски с их заменой каждые 3-4 часа.

Медицинские работники детских организаций должны проводить ежедневный анализ причин отсутствия детей в организованных коллективах и медосмотр детей при утреннем приеме в дошкольные организации.

При выявлении групповых заболеваний ОРВИ с числом заболевших 20% и более от общей численности детей следует приостанавливать учебный процесс в детском образовательном учреждении на срок не менее 7 дней.

Полное или частичное закрытие образовательных организаций является эффективной мерой, влияющей на стабилизацию эпидемиологического процесса. Решение о закрытии принимает руководитель с учетом сложившейся ситуации по заболеваемости детей и посещаемости образовательной организации.

Теги: Роспотребнадзор Самара грипп ОРВИ детские сады школы карантин

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Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

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