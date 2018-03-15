Какие города и страны предпочли самарцы для авиаперелетов на 8 марта?

Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в мартовские праздники. С 7 по 11 марта аэропорт обслужил 30,2 тысячи пассажиров. Это на 28% больше, чем в аналогичный праздничный период 2017 года.
Наиболее востребованными направлениями у пассажиров стали Москва и Санкт-Петербург. При этом аэропортовая статистика ярко иллюстрирует рост спроса на региональные маршруты: Екатеринбург (+47%), Нижний Новгород (+77%), Уфа — рост более чем в два раза.
На международных линиях наиболее высокую динамику спроса показали маршруты краткосрочного отдыха: Самара — Стамбул и Самара — Дубай. На последнем направлении пассажиропоток удвоился.
Стоит отметить, что в 2018 году динамика пассажиропотока в мартовские праздники превысила аналогичный показатель новогодних каникул, во время которых пассажиропоток вырос на 23%.
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