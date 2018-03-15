Школьники могут представить свои работы на всероссийский конкурс научно-технологических проектов

Образовательный центр "Сириус" предлагает школьникам оформить свои идеи, разработки и исследования в проект и представить его для оценки на всероссийский конкурс научно-технологических проектов.

Принимаются работы по таким направлениям, как агропромышленные и биотехнологии, энергетические системы, большие данные и ряду других тем.

Не менее 400 авторов лучших работ будут приглашены на программу "Большие вызовы", в образовательный центр "Сириус", с 1 по 24 июля 2018 года. Школьники на программе получат уникальные возможности работать над реальными задачами российских компаний, реализовывать технические проекты и обучаться у ведущих специалистов России. Образовательная и досуговая программа, проезд, проживание и питание — бесплатны для победителей конкурса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2018 года на сайте проекта.

В 2017 году в программе "Большие вызовы" приняли участие 400 школьников из 57 регионов России и 180 педагогов из вузов и технологических компаний. Всего ими было реализовано 83 проекта.