Рэперы из ONYX отказались выступать в Самаре

Ветераны хард-кор рэпа из Нью-Йорка ONYX, которые с начала 90х будоражат российские хип-хоп головы,отменили свой совместный концерт с молодой голландской группой Dope D.O.D. в КРЦ "Звезда". Об этом сообщает сайт BiletSamara.

О причинах отмены концерта не сообщается, однако известно, что билеты на выступление монстров зарубежного рэпа стоили от 1300 до 2500 рублей. Теперь их возврат будет производиться по бланкам "Билетсамара" и "ККонцерт" в кассе ТЦ "Русь".