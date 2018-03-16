16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции Группа "Секрет" отменила свой концерт в Самаре Семейный парк "Мегаленд" и детский город профессий "Чадоград" ждут юных посетителей Самарцы могут стать участниками народного хора в любом возрасте Где взрослому самарцу научиться танцевать

Досуг Отдых

Рэперы из ONYX отказались выступать в Самаре

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 194
Версия для печати

Ветераны хард-кор рэпа из Нью-Йорка ONYX, которые с начала 90х будоражат российские хип-хоп головы,отменили свой совместный концерт с молодой голландской группой Dope D.O.D. в КРЦ "Звезда". Об этом сообщает сайт BiletSamara.

О причинах отмены концерта не сообщается, однако известно, что билеты на выступление монстров зарубежного рэпа стоили от 1300 до 2500 рублей. Теперь их возврат будет производиться по бланкам "Билетсамара" и "ККонцерт" в кассе ТЦ "Русь".

Теги: ONYX музыка рэп КРЦ Звезда Самара отмена концерта

Последние комментарии

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

Галина Агапова 14 августа 2017 08:47 Ресторан "Мяснофф" уходит с Самарской набережной

Может правильно всё-таки не чайхОна, а чайхАна?

Фото на сайте

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1