Аэропорт "Курумоч" и авиакомпании проверят на предмет завышения цен на доставку болельщиков в Самару этим летом

С 10 марта в полную силу вступили меры по мониторингу стоимости авиабилетов в города-участники Чемпионата мира по футболу 2018.

В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками Чемпионата мира по футболу 2018 года с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров. Данные мероприятия предписаны в соответствии с директивой Росавиации территориальным органам агентства.

Террорганы Росавиации проинформировали авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года. Данное требование закреплено п. 10 ст. 15 Федерального закона от 07.06.2013№ 108-ФЗ.

Сообщается, что при установлении факта необоснованного роста тарифов/сборов для принятия мер реагирования (предписания, штрафы и др.) Росавиация направит соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России.