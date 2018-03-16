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Аэропорт "Курумоч" и авиакомпании проверят на предмет завышения цен на доставку болельщиков в Самару этим летом

МОСКВА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 10 марта в полную силу вступили меры по мониторингу стоимости авиабилетов в города-участники Чемпионата мира по футболу 2018.

В целях предотвращения необоснованного роста тарифов на рейсы между городами-участниками Чемпионата мира по футболу 2018 года с 10 марта Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к ежесуточному осуществлению мониторинга стоимости перевозок пассажиров. Данные мероприятия предписаны в соответствии с директивой Росавиации территориальным органам агентства.

Террорганы Росавиации проинформировали авиакомпании и аэропорты о запрете на рост тарифов на воздушные перевозки и рост тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения ЧМ по футболу 2018 года. Данное требование закреплено п. 10 ст. 15 Федерального закона от 07.06.2013№ 108-ФЗ.

Сообщается, что при установлении факта необоснованного роста тарифов/сборов для принятия мер реагирования (предписания, штрафы и др.) Росавиация направит соответствующие уведомления в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор, Ространснадзор и Генпрокуратуру России.

Теги: Росавиация Самара аэропорт авиакомпания штрафы тарифы ЧМ-2018 болельщики туризм транспорт цены

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