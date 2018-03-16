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Авиакомпания Ямал увеличивает частоту рейсов на маршруте Самара - Екатеринбург

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь самолеты по данному направлению будут совершать до 7 вылетов в неделю. Изменения в расписании вступят в силу 25 марта 2018 года. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Самары будет совершаться в 19.10 местного времени, прибытие в Екатеринбург - в 21.40. Вылет из Екатеринбурга - в 17.35, прилет в Самару в 18.05.

Для информации, по итогам 2017 года Екатеринбург вошел в топ-10 самых востребованных внутрироссийских маршрутов у пассажиров Международного аэропорта "Курумоч". Столица Урала заняла в рейтинге 6 место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Симферополь. В 2017 году этим направлением воспользовались почти 44 тысячи пассажиров.

Помимо авиакомпании "Ямал" перевозки на маршруте Самара — Екатеринбург — Самара выполняет авиакомпания "Ютэйр". С вступлением в силу нового расписания, общее количество рейсов между городами вырастет до 11 в неделю.

Более подробно с расписанием вы можете ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиакомпаний.

Теги: Самара Курумоч Екатеринбург авиация авиаперевозки транспорт Ямал UTair

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