В Самарской области зарегистрировано 50 электромобилей

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в России на 1 января 2018 года насчитывается 1771 электромобиль. При этом все они представлены всего лишь семью моделями.
Из общего количества наибольшая их доля (62,3%) приходится на Nissan Leaf, парк которого составляет 1103 экземпляра. Далее с долей 16% следует Mitsubishi i-MiEV (283 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает Tesla Model S (194 шт.; доля — 11%). Помимо этой модели, Tesla представлена в российском парке и кроссовером Model X (68 шт.). Но ее пока опережает отечественный электрокар Lada Ellada (93 шт.). Более скромные показатели у Renault Twizy (26 шт.) и BMW i3 (4 шт.).
Сообщается, что порядка четверти (23,4%) всех электромобилей в России стоит на учете в Приморском крае (415 шт.). В Москве насчитывается 328 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (76 шт.) их количество достигает 404 единиц. Также свыше сотни электрокаров зарегистрировано в Хабаровском (163 шт.) и Краснодарском (125 шт.) краях. Самарская область - на 9 строчке рейтинга с 50 автомобилями.
Показатели остальных субъектов РФ, в парках которых есть электромобили, приведены на картинке.
Последние комментарии
Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!
Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?