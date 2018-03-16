В Самарской области зарегистрировано 50 электромобилей

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в России на 1 января 2018 года насчитывается 1771 электромобиль. При этом все они представлены всего лишь семью моделями.

Из общего количества наибольшая их доля (62,3%) приходится на Nissan Leaf, парк которого составляет 1103 экземпляра. Далее с долей 16% следует Mitsubishi i-MiEV (283 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает Tesla Model S (194 шт.; доля — 11%). Помимо этой модели, Tesla представлена в российском парке и кроссовером Model X (68 шт.). Но ее пока опережает отечественный электрокар Lada Ellada (93 шт.). Более скромные показатели у Renault Twizy (26 шт.) и BMW i3 (4 шт.).

Сообщается, что порядка четверти (23,4%) всех электромобилей в России стоит на учете в Приморском крае (415 шт.). В Москве насчитывается 328 электрокаров, а вместе с Подмосковьем (76 шт.) их количество достигает 404 единиц. Также свыше сотни электрокаров зарегистрировано в Хабаровском (163 шт.) и Краснодарском (125 шт.) краях. Самарская область - на 9 строчке рейтинга с 50 автомобилями.

Показатели остальных субъектов РФ, в парках которых есть электромобили, приведены на картинке.