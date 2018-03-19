Горнолыжный комплекс "СОК" снизил цены

С понедельника, 19 марта ГЛК "СОК" объявляет о сезонном снижении цен.

Скипасс (магнитная карточка для прохода) на пользование канатной дорогой на два часа теперь обойдется на сто рублей дешевле — 400, 700 рублей в будние и выходные соответственно. "Билет" на подъемник на три часа подешевел на 100-200 рублей до 500 рублей в будние, 800 рублей в выходные.

С 9 утра до 17 вечера в будние теперь можно будет пользоваться канатной дорогой за 1 тыс. рублей вместо 1,1 тыс., а с 17 до 22 вечера — за 500 вместо 700 рублей. С 15:00 до 22:00 по понедельникам подъемник будет стоить 700 рублей вместо 800.

Целый день с 9:00 до 20:00 в выходные можно пользоваться подъемником за 1,2 тыс. вместо 1,6 тыс. рублей. Два выходных подряд обойдутся в 2 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. Теперь по выходным действует льготный скипасс для пенсионеров, студентов и школьников на три часа за 600 рублей.

Стоимость скипасса на час не поменялся в цене — 250 рублей в будние, 400 — в выходные.