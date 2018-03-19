16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
О генетике и "биологии безволия" самарцам расскажут на бесплатной лекции Группа "Секрет" отменила свой концерт в Самаре Семейный парк "Мегаленд" и детский город профессий "Чадоград" ждут юных посетителей Самарцы могут стать участниками народного хора в любом возрасте Где взрослому самарцу научиться танцевать

Досуг Отдых

Горнолыжный комплекс "СОК" снизил цены

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 114
Версия для печати

С понедельника, 19 марта ГЛК "СОК" объявляет о сезонном снижении цен.

Скипасс (магнитная карточка для прохода) на пользование канатной дорогой на два часа теперь обойдется на сто рублей дешевле — 400, 700 рублей в будние и выходные соответственно. "Билет" на подъемник на три часа подешевел на 100-200 рублей до 500 рублей в будние, 800 рублей в выходные.

С 9 утра до 17 вечера в будние теперь можно будет пользоваться канатной дорогой за 1 тыс. рублей вместо 1,1 тыс., а с 17 до 22 вечера — за 500 вместо 700 рублей. С 15:00 до 22:00 по понедельникам подъемник будет стоить 700 рублей вместо 800.

Целый день с 9:00 до 20:00 в выходные  можно пользоваться подъемником за 1,2 тыс. вместо 1,6 тыс. рублей. Два выходных подряд обойдутся в 2 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. Теперь по выходным действует льготный скипасс для пенсионеров, студентов и школьников на три часа за 600 рублей.

Стоимость скипасса на час не поменялся в цене — 250 рублей в будние, 400 — в выходные.

Теги: горнолыжный комплекс ГЛК СОК Красная глинка Самара спорт досуг горные лыжи

Последние комментарии

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

Галина Агапова 14 августа 2017 08:47 Ресторан "Мяснофф" уходит с Самарской набережной

Может правильно всё-таки не чайхОна, а чайхАна?

Фото на сайте

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан "St.Vaclav" приглашает на блюда чешской кухни

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Ресторан баварской кухни Sehr Gut приглашает на свиные рульки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1