Зимние горки в Самаре закрылись, не дожидаясь окончания снегопадов

Зимние аттракционы "Островок" на официальной странице "ВКонтакте" сообщили о закрытии зимнего сезона горок в парках на теплый сезон. Данное заявление вызвало негатив у некоторых посетителей горок. Дело в том, что у самарцев еще остались неиспользованные сертификаты, по которым люди хотели покататься в аномально холодном и снежном марте. Однако заранее о закрытии аттракционов ни в сообществе "ВКонтакте", ни на сайте компании никто не предупредил.

Напомним, в этом году горки от компании "Островок" были размещены в парках им. Гагарина, Загородном, Воронежские озера, Дружбы, Металлургов, а также возле ТРК "Амбар" и на пл. Куйбышева.