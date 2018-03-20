По данным департамента образования Самары, в областной столице все школы, ранее закрытые на карантин, приступили к работе. Однако в 19 образовательных учреждениях в 33 классах приостановлено обучение в связи с больших количеством детей, заболевших ОРВИ и гриппом.
В Самаре начали работать все школы, закрытые на карантин
САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Ольга Гальчинская
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По данным департамента образования Самары, в областной столице все школы, ранее закрытые на карантин, приступили к работе. Однако в 19 образовательных учреждениях в 33 классах приостановлено обучение в связи с больших количеством детей, заболевших ОРВИ и гриппом.
Последние комментарии
Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".