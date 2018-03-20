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Образование и работа

В Самаре начали работать все школы, закрытые на карантин

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным департамента образования Самары, в областной столице все школы, ранее закрытые на карантин, приступили к работе. Однако в 19 образовательных учреждениях в 33 классах приостановлено обучение в связи с больших количеством детей, заболевших ОРВИ и гриппом.

Теги: Самара образование школы карантин ОРВИ грипп заболеваемость

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