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Образование и работа

Материалы для ЕГЭ будут распечатываться прямо на экзамене

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 марта в Самарской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Первыми сданными экзаменами стали география и информатика.

Фото: Владимир Котмишев

Заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина пояснила, что для выпускников никаких отличий от основного этапа и экзаменов прошлых лет не планируется. "Есть одно отличие для организаторов. В этом году в Самарской области все контрольно-измерительные материалы (КИМ) будут и печататься и сканироваться в аудиториях, — рассказала она. — Мы уходим от процедуры, когда КИМ запечатывались, возились в пункт обработки. Это все вызывало определенные тревоги и сомнения с точки зрения объективности и возможности вмешательства".

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Замминистра отметила, что в досрочный период сдают экзамены выпускники прошлых лет, которые планируют либо улучшить прошлые результаты ЕГЭ, либо выбрали для обучения другой вуз или специальность. "Выпускники текущего года — это спортсмены, которые выезжают на международные соревнования. Есть представители парусного спорта и гандбола. Также есть ребята, которые имеют медицинские показания к выезду на лечение на какие-то операции и те, кто меняют место жительства в связи с переездом родителей", — проанализировала состав выпускников Светлана Бакулина. Она подчеркнула, что все выпускники текущего года должны были завершить обучение по ускоренной программе и уже иметь положительные годовые оценки по сдаваемому предмету.

Всего на досрочный период зарегистрировано 308 участников, из них 12 выпускников текущего года, 21 обучающийся СПО, 272 выпускников прошлых лет и 3 обучающихся в иностранной образовательной организации. Одному выпускнику прошлых лет из Тольятти с особыми возможностями здоровья будет необходимо увеличение продолжительности экзамена. Также на досрочный период аккредитовано 38 общественных наблюдателей, из них четыре члена "Российского союза молодежи". 30 общественных наблюдателей будут работать в Ситуационном информационном центре Самарской области (СИЦ).

По словам регионального координатора федерального проекта "Корпус общественных наблюдателей" Александра Штокова, общественные наблюдатели оценивают ход проведения экзамена на предмет возможных нарушений. "Наша главная задача, что ЕГЭ прошел честно, прозрачно и объективно, — заявил он. — Наблюдатели смотрят не только за участниками ЕГЭ, но и за всеми лицами, которые находятся в пункте проведения экзамена: руководителем пункта проведения, членами государственной экзаменационной комиссии, за организаторами как в аудитории, так и вне нее. В режиме онлайн работает система видеонаблюдения, а также ведется видео- и звукозапись".

По данным наблюдателя основными нарушениями являются использование выпускниками средств связи или информационно-справочных материалов. "Если камера наблюдения фиксирует данное нарушение, государственная экзаменационная комиссия принимает решение об удалении участника к экзамена, — пояснил Штоков. — Кроме удаления возможен штраф до 5 тыс. рублей, который взыскивается с ученика или его законных представителей. Русский и математику можно будет переписать в этом году в сентябре, но понятно что ни о каком поступлении в вуз речи идти не может в этом случае. Если это предметы по выбору, их можно будет пересдать только в следующем году".

Теги: ЕГЭ Самарская область экзамены школы ученики Бакулина Светлана Штоков Александр

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