РЖД запустит 728 дополнительных рейсов для болельщиков ЧМ-2018

Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах ОАО "РЖД". На сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.

Сообщается, что для бесплатной перевозки болельщиков во время проведения ЧМ FIFA 2018 в России назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. По направлению Москва — Самара планируется задействовать поезда с двухэтажными вагонами.

Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, 53 одноэтажных составов из 848 вагонов и др.

Напомним, бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018". Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).