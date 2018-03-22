16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
В Самарской области была зафиксирована рекордная туристическая активность Компания "ВОЛГА-ПЛЕС" к навигации-2018 готова Навигация-2018 от теплоходной компании "ВолгаWolga" "Спутник-Гермес" добавил "люксовых" кают на своих теплоходах и основательно подготовился к речным прогулкам Снегопады в Москве стали причиной задержек и отмен рейсов в аэропорту Курумоч

Отдых в России Отдых

РЖД запустит 728 дополнительных рейсов для болельщиков ЧМ-2018

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 27
Версия для печати

Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах ОАО "РЖД". На сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах.

Сообщается, что для бесплатной перевозки болельщиков во время проведения ЧМ FIFA 2018 в России назначено 728 рейсов дополнительных поездов по 30 маршрутам. Поезда будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. По направлению Москва — Самара планируется задействовать поезда с двухэтажными вагонами.

Всего в бесплатной перевозке болельщиков будет задействовано 75 составов поездов (или 1 176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, 53 одноэтажных составов из 848 вагонов и др.

Напомним, бронирование мест в дополнительных поездах осуществляется болельщиками на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018". Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Теги: РЖД болельщики ЧМ-2018 транспорт Самара

Последние комментарии

Артем stroysamaru 21 апреля 2016 09:41 "Саратовские авиалинии" запускают регулярные рейсы из Самары в Минеральные Воды

Даже в Саратове есть свои авиалинии

Татьяна Куликова 02 марта 2016 09:48 В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается около 30 рейсов

Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести

Фото на сайте

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1