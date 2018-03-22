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Автомобили

АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для Lada

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для автомобилей Lada. Как сообщает сайт компании, автопроизводитель предлагает выгодные условия обслуживания, приобретения запчастей и расходных материалов.

Обладателям Lada предлагается шесть весенних акций под общим названием ''ДА ЛАДНО?! ''. Выгодные условия действуют с 15 марта по 31 мая 2018 года.

В рамках акции ''ДА ЛАДНО?! '' доступна комплексная диагностика систем автомобиля по цене от 0 руб., бесплатная замена моторного масла (при покупке масла и фильтра Lada в дилерском центре), выгода 20% на сезонные аксессуары, выгода 15% на акционные запчасти и 20% — на услуги по их замене.

Предусмотрены и спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке.

Теги: Lada АвтоВАЗ автопром продажа автомобилей Тольятти

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Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?

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