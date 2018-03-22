АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для Lada

АвтоВАЗ объявил о проведении сезонной сервисной акции для автомобилей Lada. Как сообщает сайт компании, автопроизводитель предлагает выгодные условия обслуживания, приобретения запчастей и расходных материалов.
Обладателям Lada предлагается шесть весенних акций под общим названием ''ДА ЛАДНО?! ''. Выгодные условия действуют с 15 марта по 31 мая 2018 года.
В рамках акции ''ДА ЛАДНО?! '' доступна комплексная диагностика систем автомобиля по цене от 0 руб., бесплатная замена моторного масла (при покупке масла и фильтра Lada в дилерском центре), выгода 20% на сезонные аксессуары, выгода 15% на акционные запчасти и 20% — на услуги по их замене.
Предусмотрены и спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке.
Последние комментарии
Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!
Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?