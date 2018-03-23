Меняется расписание мультимодальных перевозок в "Кошелев парк"

Самарская пригородная пассажирская компания сообщает об изменении с 26 марта в расписании автобусных рейсов, обеспечивающих пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд в перевозках "микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк".

Теперь рейсы автобусов будут соотнесены по времени отправления-прибытия электропоездов и будут действовать в рабочие дни.