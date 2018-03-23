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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Меняется расписание мультимодальных перевозок в "Кошелев парк"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская пригородная пассажирская компания сообщает об изменении с 26 марта в расписании автобусных рейсов, обеспечивающих пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд в перевозках "микрорайон Кошелев Парк — станция Смышляевка — микрорайон Кошелев Парк".

Теперь рейсы автобусов будут соотнесены по времени отправления-прибытия электропоездов и будут действовать в рабочие дни.

Автобусы от "Кошелев Парк" утром будут отправляться в 6:20 и 7:30. Время в пути - 20 минут.

Вечером от ст. Смышляевка автобусы будут отходить 17:10, 18:28 и 20:15.

Теги: Кошелев-проект транспорт Самара электрички автобус

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