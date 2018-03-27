Клиенты частного детского сада оказались заложниками финансового спора

Престижный частный детский сад "Капелька" оказался в эпицентре скандала — для родителей неожиданного, а для руководства этого учреждения и городских властей предсказуемого и в чем-то даже неизбежного.

"Ледяной душ"

Самарский детский сад "Капелька" при частной школе искусств "Творчество", размещающийся в доме по проспекту Ленина, 10А, до недавнего времени среди родителей пользовался репутацией заведения престижного — платили счастливые клиенты по 18 тыс. рублей в месяц (вдвое больше обычной платы в частных детсадах по Самаре), но на команду педагогов, работающих с детьми, нарадоваться не могли. Учебные программы здесь разрабатывали вузовские специалисты, методики уникальные, текучка педагогов была самая низкая… В общем, приводили родители своих детей каждый день, как на праздник, и исправно оплачивали ежемесячные квитанции.

Наталья Богдан: "Занятия в кружках и секциях должны помогать ребенку, а не напрягать его" Совсем скоро наступит один из главных моментов в жизни каждого будущего первоклассника, а вместе с ним - и его родителей. Поэтому сегодня о том, как правильно подготовить ребенка к переходу из беззаботного детсадовского возраста к наполненным обязанностями школьным годам, а также как правильно найти баланс между уроками и дополнительными развивающими занятиями, мы беседуем с самарским семейным психологом Натальей Богдан.

И вот "одним не прекрасным днем", 22 февраля сего года, детсад оказался внезапно закрыт. Что случилось? Оказалось, что здание отключено от подачи тепла, потому что администрация уже около трех лет фактически не платит за его потребление — долгов накопилось 2 млн 117 тыс. рублей. Как выяснилось, в детском саду не нашлось сотрудников, имеющих допуск к работе с тепловым оборудованием, хотя кто-то в свое время умудрился сделать незаконную врезку в трубу.

Кое-как пристроив любимых чад по родным-знакомым "на время", наиболее энергичные из родителей принялись выяснять — что происходит? Руководитель детсада (а точнее, частной школы искусств "Творчество", ибо детсад числится ее подразделением) Елена Савина на контакт шла неохотно и внятных ответов не давала. А розыски в Интернете и "по связям" дали потрясающие результаты — оказалось, что помимо ресурсников "Капелька" задолжала еще и налоговой — 15 млн 436 тыс. рублей. Уже в апреле 2016 года УФНС арестовало счета "Творчества", так что, кстати, куда перечисляли деньги родители — большой вопрос…



Виноваты школа, родители, район?

Возмущенные родители "подняли волну", и 28 февраля все стороны конфликта наконец-то смогли собраться в одном месте и объясниться. В управлении по работе со СМИ администрации Самары встретились родители воспитанников "Капельки", сотрудники ОАО "Энергосбыт Плюс" и УФМС Октябрьского района, руководители "Творчества", руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина и глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова.

Представитель "Энергосбыта Плюс" Юрий Рябов подтвердил официально, что подача тепла отключена за долги, и, "пока не появится ясность, за счет каких средств руководство детсада будет гасить задолженность, отопление не включат". Рябов также рассказал, как клятвенно обещала Савина найти до декабря 2017 года инвестора, который закроет всю задолженность. Но на дворе конец марта, "а воз и ныне там".

Самарская школа №176 переполнена и вынуждена работать в две смены Учебное заведение, расположенное в густо населенном массиве на ул. Запорожской в Самаре, посещают более 1300 школьников, хотя рассчитано оно на 816 мест. Единственный выход из сложившейся ситуации - делать пристрой к действующему зданию школы. Но и здесь все не так просто. Представители власти и народные избранники сообща пытаются найти оптимальное решение проблемы.

Оказалось, что и администрация Октябрьского района была в курсе ситуации, которая неоднократно обсуждалась, в том числе и на чрезвычайной комиссии. Но Савиной до сих пор удавалось убеждать городских чиновников в том, что долги вот-вот будут погашены — богатый спонсор стоит буквально за дверью.

Сама Савина, хотя и присутствовала на встрече, и даже получила слово, продолжала просить об отсрочках "до заключения договора со спонсором", а на все просьбы передать полномочия более компетентным людям отвечала, что 25 лет занимается этим бизнесом, и просила "иметь уважение".

Кстати, оказалось, что у "Капельки" имеются и долги по заработной плате сотрудникам: в суд Октябрьского района Самары уже поступило несколько исков, которые находятся на рассмотрении. По одному иску суд уже принял решение и обязал школу выплатить долги по зарплате за 2017 год (а также компенсировать моральный вред) учителю русского языка и литературы. А в это время родителей детей уже начали приглашать на беседы в ОБЭП.



Свет в конце тоннеля?

Получается, все все знали — кроме родителей, с которых дирекция просто собирала деньги, исчезавшие в неизвестность (счета-то арестовали еще в позапрошлом году). Мамы и папы пытались получить ответ даже не на вопрос "кто виноват", а "что делать?". Алла Волчкова пообещала найти пути решения проблемы. Правда, почти все варианты упираются в то, что Елена Савина не желает расставаться со своими полномочиями, отказываясь передать право аренды (или субаренды) на помещение детского сада другим людям.

Кое-что прояснилось на второй встрече родителей с Волчковой в администрации Октябрьского района в марте. Отключение тепла наконец развязало руки чиновникам, поскольку теперь в помещении сада "Капелька" детей содержать нельзя, городской департамент управления имуществом составил претензию об использовании арендуемой муниципальной собственности не по назначению. Директору отправили предписание передать помещение, в администрации района будут искать нового арендатора, чтобы сохранить детсад. Но, увы, на контакт директор до сих пор не вышла.

Алла Волчкова, глава администрации Октябрьского района Самары:

— Хочу извиниться перед родителями — я не знала, что от них положение дел скрывали. "Ресурсники" тоже молчали "до последнего", пока не отключили тепло. А мы много раз слушали Елену Петровну (Савину) и верили, что она уже нашла спонсора, и ситуация вот-вот стабилизируется… Теперь мы узнали позицию родителей и, я уверена, найдем выход из этого положения.