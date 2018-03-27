Выступление Павла Воли в Самаре отменили третий раз подряд

26 марта в Самаре вновь должен был выступить резидент Comedy Club Павел Воля с программой "Большой Stend Up". Однако концерт отменили накануне.

Администрация артиста принесла извинения самарской публике: "По не зависящим от нас причинам, запланированный концерт 26 марта Павла Воли в городе Самара вынуждены отменить. Всегда возникают незапланированные форс-мажорные обстоятельства, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. Мы искренне приносим свои извинения, за то что доставили Вам неудобства".

Напомним, ранее Павел Воля уже отменял концерт в Самаре дважды.Но в этот раз, похоже, у артиста была веская причина не приезжать в Самару. Шутить перед публикой на следующий день после трагедии в Кемерове, судя по всему, даже "гламурному подонку" не под силу.