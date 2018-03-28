Что делать, если автомобиль повредили при эвакуации?

Действующее законодательство не содержит специальных норм, регулирующих вопросы возмещения вреда, причиненного в результате эвакуации транспортного средства.

Независимо от того, эвакуируется ли автомобиль, задержанный в установленном порядке, или эвакуация осуществляется на основании гражданско-правового договора, при причинении автомобилю вреда Компания "Консультант Самара" рекомендует придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Зафиксируйте наличие повреждений автомобиля

Как только обнаружены повреждения транспортного средства (на месте происшествия или при осмотре автомобиля на специальной стоянке), необходимо обратиться в полицию по телефону 112 или 02 для фиксации обстоятельств происшествия (п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ).

Телефон 112 является частью системы информационного взаимодействия и ликвидации чрезвычайных ситуаций дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, в том числе службы полиции (Постановление Правительства РФ от 16.03.2013 N 223). Телефон 02 — это номер диспетчерской службы полиции. Оба номера едины на всей территории РФ. Нужно учитывать, что у некоторых мобильных операторов могут отличаться способы набора телефона 02 (002, 102, 020 и т. д.).

Шаг 2. Обратитесь в полицию с заявлением

Необходимо письменно обратиться в территориальный отдел полиции с заявлением о факте причинения вреда автомобилю. Заявление подается в письменной форме, с подробным указанием всех известных обстоятельств происшествия. Факт подачи заявления подтверждается талоном-уведомлением, выдаваемым органами полиции. Сотрудники полиции обязаны принять и зарегистрировать ваше заявление (п. п. 23, 24 Инструкции, утв. Приказом МВД России от 29.08.2014 N 736; ч. 4 ст. 144 УПК РФ).

Шаг 3. Получите решение органов полиции по результатам рассмотрения заявления

При отсутствии данных об умышленном причинении вреда транспортному средству при эвакуации выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При наличии сведений об умышленном характере повреждений, а также в случае, если имуществу причинен значительный вред, возбуждается уголовное дело (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Примечание. Значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 000 руб. (примечание 2 к ст. 158 УК РФ).

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении уголовного дела выносится в течение трех суток со дня поступления соответствующего сообщения. При этом в ряде случаев по ходатайству лица, проводящего проверку, указанный срок может быть продлен до 30 суток. О принятом решении сообщается заявителю (ч. 1, 3 ст. 144, ч. 1, 2 ст. 145 УПК РФ).

В случае возбуждения уголовного дела расследование осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

Шаг 4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела обратитесь к оценщику для оценки стоимости восстановительного ремонта

Оценщиками являются физические лица — члены одной из саморегулируемых организаций оценщиков, застраховавшие свою ответственность. Оценка проводится на основании договора (ст. ст. 4, 9 Закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ).

Перед оценкой проводится осмотр транспортного средства, на который рекомендуется пригласить представителей организации (индивидуального предпринимателя или иного лица), эвакуировавшей транспортное средство. Приглашение на осмотр рекомендуется делать посредством направления телеграммы с указанием даты, времени и места осмотра автомобиля не позднее чем за два-три рабочих дня до даты проведения оценки. Если представители организации не явятся, эксперт может осмотреть автомобиль без их участия.

Шаг 5. Предъявите требование о возмещении вреда организации (иному лицу), эвакуировавшей автомобиль

В претензии укажите обстоятельства происшествия, сумму ущерба и требование возместить ущерб добровольно. Приложите отчет об оценке и документы, полученные в полиции по факту проверки вашего заявления. Если вы получили отказ от добровольного возмещения ущерба, обратитесь в суд с исковым заявлением.

Шаг 6. Подготовьте в суд исковое заявление о взыскании ущерба

В исковом заявлении следует подробно указать обстоятельства происшествия, последовательно описать ваши действия (обращение в полицию, оценка ущерба и т. д.), указать сумму ущерба, сумму дополнительно понесенных вами расходов (стоимость услуг оценочной организации, стоимость услуг юриста), а также меры, принятые вами с целью досудебного урегулирования спора, и ваши требования. К исковому заявлению необходимо приложить соответствующие документы, в том числе документ об уплате госпошлины (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ).

Исковое заявление следует подавать по месту нахождения ответчика в районный суд, если сумма ущерба превышает 50 000 руб., либо мировому судье, если сумма ущерба менее 50 000 руб. (ст. ст. 23, 24 ГПК РФ).

По результатам рассмотрения дела выносится решение и выдается исполнительный лист.

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь, стоимость которой в зависимости от сложности дела, суммы иска и иных факторов может оказаться существенной. В случае представления ваших интересов в суде может потребоваться нотариальная доверенность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ).

Расходы на оплату услуг представителя суд может полностью или частично взыскать с ответчика в вашу пользу по письменному ходатайству (ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1).