Из-за майнинга цены на компьютеры в Самаре выросли в 2,5 раза

По итогам года (январь 2018 г. к январю 2017 г.) спрос в подкатегории "Настольные компьютеры" в Самаре вырос на 12,5 п.п., сообщается в исследовании, которое провели специалисты сайте Avito.

При этом средняя стоимость подержаных компьютеров выросла на 158% от 13,5 тыс. руб. в январе 2017 г. до 34,9 тыс. руб. в январе 2018 года.

"К таким результатам привело увеличение интереса к майнингу: добыча криптовалюты заставила россиян по-новому взглянуть на десктопы", — считают эксперты.

2017 г. запомнился криптовалютным бумом: в погоне за биткоином и другими "цифровыми деньгами" россияне скупали фермы для майнинга, представляющие собой усовершенствованные стационарные компьютеры. В итоге спрос на десктопы, которые в последние годы теряли популярность на фоне ноутбуков и планшетов, значительно вырос.

График спроса на настольные ПК примерно отражает динамику курса биткоина: вместе с его ростом в июне 2017 г. востребованность десктопов увеличилась на 3,2%. Далее курс биткоина рос на протяжении всего 2017 года, спрос на стационарные компьютеры — вслед за ним. Своего максимума курс биткоина достиг в декабре 2017 года, а пик востребованности настольных ПК в целом по стране пришелся на январь 2018 года.

С января 2017-го по январь 2018 г. доля спроса на десктопы на Avito в России увеличилась на 10,6 процентных пунктов — с 25% до 35,6%. В результате разница в спросе на настольные компьютеры и ноутбуки в январе 2018 года составила 8,1% в пользу последних, в то время как в январе 2017 года разрыв составлял 23,1%. В первом месяце 2018 г. десктопы опередили по спросу планшеты на 14,9%.

В феврале 2018 г. вслед за снижением курса биткоина во второй половине января — первой половине февраля, спрос на настольные компьютеры начал падать, а ноутбуки и планшеты стали "отвоевывать" позиции. Жители некоторых городов России отреагировали на изменение курса быстрее россиян в целом: спрос на десктопы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Иркутске пошел на снижение уже в январе.

По итогам года (январь 2018 г. к январю 2017 г.) спрос на стационарные компьютеры сильнее всего вырос в Иркутске (доля спроса увеличилась на 23,3 п. п.), Екатеринбурге (+21,8 п. п.), Краснодаре (+19,6 п. п.), Красноярске (+17,7 п. п.) и Воронеже (+16,9 п. п.).

Увеличение предложения ферм для майнинга в подкатегории "Настольные компьютеры" на Avito привело к росту средней стоимости в этой подкатегории. За год цены на десктопы в целом по стране выросли в два раза — с 17,2 тыс. руб. по 35,8 тыс. рублей.

При этом в 13 крупнейших городах рост превысил средний российский показатель. Сильнее всего десктопы подорожали в Москве (в четыре раза), Тюмени (+216%), Челябинске (+202%), Нижнем Новгороде (+197%) и Ростове-на-Дону (+174%). Интересно, что в феврале этого года, несмотря на снижение спроса, цены в стране продолжили расти.