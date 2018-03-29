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Смартфоны Технологии

Самарская область заняла второе место в ПФО по спросу на дорогие смартфоны

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам февраля 2018 г. в ПФО продажи смартфонов в ценовом диапазоне свыше 50 тыс. руб. приросли на 60% в количестве и на 76% в деньгах относительно аналогичного периода 2017 года. Такие данные озвучили аналитики компании "Евросеть" по итогам проведенного исследования.

При этом максимальный спрос на дорогие смартфоны был зафиксирован в республике Башкортостан — в количестве прирост составил 173%, в деньгах 194%. Самарская область по этому показателю заняла второе место — прирост в количестве и в объеме продаж составил 170%. На третьем месте — Саратовская область (+145% и +170% соответственно).

При этом 18% всех дорогих смартфонов, реализованных в ПФО, было продано в республике Башкортостан. В Самарской области доля дорогих смартфонов составила 16%, в Саратовской области — 13%.

Доля дорогостоящих смартфонов, оформленных в кредит, составила в ПФО 66%. По рассматриваемым регионам доли распределились следующим образом: 70% в республике Башкортостан, 65% в Саратовской области и 58% в Самарской области.

"Тренд растущего спроса на смартфоны премиум-сегмента продолжается второй год. Благодаря выгодным программам рассрочки (без первоначального взноса и переплат), гибкой системе скидок от ритейлеров и интересным новинкам, люди покупают дорогие флагманы заметно чаще", — говорит Филипп Сапронов, управляющий Поволжским филиалом Евросети.

Теги: смартфоны рейтинг цены Самарская область

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