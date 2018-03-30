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Автомобили

Продажи автомобильной электроники в Самарской области в феврале выросли на 77%

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Продажи автомобильной электроники в Самарской области выросли на 77%. Такие данные по итогам февраля 2018 г. отмечают в Евросети.

В ПФО в феврале 2018 г. спрос на данные устройства вырос относительно аналогичного периода 2017 года в количественном выражении на 12%, в денежном — на 15%.

"Рост вызван увеличением спроса на видеорегистраторы. Доля этих устройств в количестве выросла с 59% до 70%, в выручке — с 55% до 66%", — сообщают в компании.

Самарская область по приросту продаж заняла третье место в ПФО после Татарстана (+225%) и Удмуртии (+129%). В республике Башкортостан прирост составил +15%, в Саратовской области +8%. В выручке от продаж лидерами по приросту стали республика Татарстан (+316%), республика Удмуртия (+165%) и Самарская область (+88%). В Саратовской области прирост равен +23%, в республике Башкортостан +14%.

В ТОП 5 самых популярных моделей автомобильной электроники в ПФО вошли: видеорегистратор Navitel MR250 Full HD, видеорегистратор Digma FreeDrive OJO, видеорегистратор Navitel R400 Full HD, GPS навигатор Navitel C500 и GPS навигатор Navitel N500.

"Возрастающий спрос на видеорегистраторы объясним. Это современный и эффективный инструмент, который помогает в спорных ситуациях с сотрудниками ГИБДД, страховыми компаниями, другими участниками дорожного движения. По действующему законодательству показания специальных технических средств могут выступать в качестве доказательства в суде. Поэтому дополнительное доказательство своей правоты всегда будут востребованы", — прокомментировал управляющий Поволжским филиалом компании "Евросеть" Филипп Сапронов.

Теги: продажа электроника техника автомобили Самара

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