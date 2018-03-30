16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Обладателем новой ŠKODA можно стать с выгодой до 110000 рублей Покупатели добиваются пересчета стоимости машины по якобы навязанному в автосалоне кредиту В Самарской области зарегистрировано 50 электромобилей В марте в "Град-Авто" ŠKODA OCTAVIA можно приобрести с максимальной выгодой Чем чревато отсутствие ОСАГО и какие штрафы за это предусмотрены

Автомобили

В Самаре выросла стоимость аренды автомобилей для работы в такси

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 72
Версия для печати

В Самаре выросла стоимость аренды автомобилей для работы в такси. Такие данные озвучили эксперты Avito, проанализировав стоимость аренды автомобилей и подключения к службам такси в крупнейших городах России.

В исследовании отмечается, что в Самаре стоимость аренды автомобилей для работы в такси выросла. Стоимость суток аренды в феврале 2018 г. составила 912 руб., годом ранее эта сумма составляла 898 рублей.

Самая высокая ставка аренды автомобилей для работы в такси отмечена в Москве — 1,6 тыс. руб. в сутки. Арендовать машину в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде можно за 1,4 тыс. рублей.

Топ-5 городов с максимальными ставками замыкают Иркутск и Саратов, где стоимость услуги составляет 1,3 и 1,2 тыс. руб. соответственно.

Самые доступные предложения по аренде авто характерны для Ульяновска (642 руб. в сутки) и Тольятти (864 руб. в сутки). В остальных городах стоимость аренды превышает 900 руб. в сутки.

За год ставки аренды в большинстве городов повысились, причем в Нижнем Новгороде, Воронеже и Омске положительная динамика превысила 10%. Снижение стоимости зафиксировано в шести городах, наиболее заметное — в Барнауле (-15,2%), Ульяновске (-7,9%) и Тюмени (-6,9%).

Теги: аренда автомобили Самара

Последние комментарии

Владимир Михалкин 21 февраля 2018 05:20 Независимый тест-драйв первого самарского каршеринга

Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!

Oleg Zalyalov 17 ноября 2017 06:07 Начальник РЭО Самары: "Экзамены на права сдают обычно с четвертого раза"

Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?

Фото на сайте

Continental провел презентацию новых зимних шин

Continental провел презентацию новых зимних шин

АвтоВАЗ показал элементы интерьера Lada XRAY

АвтоВАЗ показал элементы интерьера Lada XRAY

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

В Тольятти прошел Porsche Tennis Cup Volga 2015

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1