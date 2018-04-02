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Автомобили

GM-АвтоВАЗ продлил действие скидок на покупку Chevrolet Niva до конца апреля

ТОЛЬЯТТИ. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спецпредложения при покупке Chevrolet Niva продлены до конца апреля, сообщает сайт GM-АвтоВАЗ.

Максимальная выгода в размере 53 тыс. руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet Niva комплектации L цвета "Жидкое серебро", для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 тыс. рублей.

Так же сохраняется скидка в размере 30 тыс. руб. при покупке автомобиля Chevrolet Niva в кредит.

Кроме того, в настоящее время действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.

Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:

  • со скидкой при покупке кредит;
  • со скидкой при обмене автомобиля (trade-in).

В программах участвуют все официальные дилеры GM-АвтоВАЗ в Российской Федерации.

Теги: GM-АвтоВАЗ Chevrolet Niva автопром продажа автомобилей акция Тольятти

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