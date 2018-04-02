GM-АвтоВАЗ продлил действие скидок на покупку Chevrolet Niva до конца апреля

Спецпредложения при покупке Chevrolet Niva продлены до конца апреля, сообщает сайт GM-АвтоВАЗ.
Максимальная выгода в размере 53 тыс. руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet Niva комплектации L цвета "Жидкое серебро", для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 тыс. рублей.
Так же сохраняется скидка в размере 30 тыс. руб. при покупке автомобиля Chevrolet Niva в кредит.
Кроме того, в настоящее время действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.
Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:
- со скидкой при покупке кредит;
- со скидкой при обмене автомобиля (trade-in).
В программах участвуют все официальные дилеры GM-АвтоВАЗ в Российской Федерации.
Последние комментарии
Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!
Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?