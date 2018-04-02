13% работников в регионе ожидают повышения зарплат в этом году

Служба исследований сервиса HeadHunter узнала у работников Самарской области, планируется ли в их компаниях рост оплаты труда, начисление премий и расширение социального пакета.

Только 13% работников компаний Самарской области ожидают роста зарплаты в 2018 году. В 35% компаний не планируется изменений. 46% участников опроса не в курсе планов своих работодателей. 6% местных работников сказали, что их руководство уже снизило расходы на оплату труда.

По мнению самарцев, основные причины снижения заработной платы — это сложное положение компании (49%) и низкий уровень продаж (26%). По мнению самих работников, чаще всего повышают зарплаты закупщикам (23%), административному персоналу (23%), представителям науки и образования и ИТ-специалистам (по 22%). Реже рост зарплат случается у работников сферы продаж (11%), транспорта (12%) и строительства (12%).

Уровень занимаемой в компании позиции не влияет на изменение зарплаты сотрудника в большую или меньшую сторону. Оценки и ожидания на 2018 год в вопросе зарплат у работников всех должностей оказались одинаковы. Но есть возрастные отличия. Так, 20% опрошенных самарцев в возрасте до 25 лет рассчитывают, что в этом году руководство повысит им зарплату. Среди тех, кто старше 55 лет, таких всего 6%.

Среди представителей профессиональных областей чаще других об увеличении общего дохода по итогам прошлого года говорили представители маркетинга, рекламы и PR (48%), искусства и масс-медиа (47%), банковской сферы (44%), туризма и гостиничного бизнеса (44%) и ИТ (41%). Каждый третий респондент из профессиональной области строительства и автобизнеса, напротив, сказал об уменьшении зарплат.

В отраслевом разрезе похвастаться ростом зарплаты могли энергетические компании (50%), финансовый и нефтегазовый сектор (по 48%). У финансового сектора несколько лет не было позитивных изменений. Как и в сфере услуг, точка "дна" уже достигнута. Поэтому работникам нужна была мотивация, которую работодатели предложили в виде небольшого роста зарплат.

В целом, согласно опросу соискателей Самарской области в прошлом году у 27% понизилась зарплата, у такого же количества опрошенных повысилась, а у 46% осталась без изменений.

На вопрос "Изменился ли ваш социальный пакет в течение года (ДМС, питание, корпоративы и т. д.)?" лишь 3% респондентов из Самарской области ответили, что соц. пакет расширили. В 40% компаний ничего не изменилось, в 10% — соц.пакет сократили. Сокращения в социальном пакете касались в первую очередь корпоративных мероприятий (57%). У почти половины местных компаний (47%) нет и не было дополнительного социального пакета.